Штаб: Ситуация в АТО осложняется

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 61 раз. Об этом говорится в сообщении штаба АТО на странице в Facebook утром в четверг, 13 апреля. "Ситуация в районе проведения АТО осложняется… за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения", – сообщили в штабе.

По данным военных, эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. "Враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное… бил по украинским позициям под Марьинкой. Защитников Широкино обстрелял из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехам, которые держат оборону под Гнутово враг открывал огонь… а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово активно обстреливал из пулеметов... Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы", – сказано в сообщении.

На донецком направлении основными объектами огневых усилий противника были украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты Бутовка. "Так, защитников шахты враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, а по защитникам Авдеевки бил из 82-мм минометов", – отметили военные.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что в результате обстрела украинских позиций в районе шахты Бутовка погиб боец механизированной бригады.

По данным штаба, боевики обстреливали Опытное, Каменку, Зайцево, Пески и Луганское.

На Луганском направлении обстрелу противника подверглись позиции ВСУ около Новоалександровки, Катериновки и в районе Новозвановки.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили о гибели своего боевика "в результате снайперского огня украинских силовиков".

Напомним, участники контактной группы 29 марта договорились о введении режима тишины на Донбассе с 1 апреля. Тем не менее, обстрелы в зоне АТО продолжаются.

Источник: korrespondent.net