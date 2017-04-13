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13. 04. 2017

Во время протестов в Венесуэле погибли пять человек

Число погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле достигло пяти человек, сообщает канал Once Noticias. По словам губернатора штата Лара Энри Фалькона, два человека были убиты в ходе манифестаций на территории этого штата.

Оба погибших были застрелены в городе Баркисимето военизированными сторонниками президента Николаса Мадуро, одному убитому было 36 лет, второму – 14 лет, еще 12 человек получили ранения, отмечает портал Universal.

Местные СМИ сообщали о гибели за все время протестов еще трех человек. Молодой мужчина был застрелен на прошлой неделе в штате Миранда, затем еще один юноша был убит в городе Валенсия (штат Карабобо), а в Каракасе от последствий воздействия слезоточивого газа скончалась пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Венесуэле были задержаны не менее 18 человек.

Источник: korrespondent.net
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