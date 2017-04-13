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13. 04. 2017

В Париже подожгли штаб-квартиру Ле Пен

Ночью в четверг произошел пожар в здании штаб-квартиры кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в полиции.
 
Источник возгорания находился на первом этаже дома, в котором размещается штаб-квартира Ле Пен, по улице Фобур Сан-Оноре. На место сразу же выехали пожарные, которым удалось предотвратить распространение огня.
 
По словам источника агентства в полиции, предположительная причина возгорания - поджег, совершенный с преступным умыслом.
 
По данным AFP, ответственность за поджог взяла на себя группировка "Борьба с ксенофобией".
 
Напомним, ранее Ле Пен заявила, что намерена пристановить участие Франции в Шенгене.
 
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Источник: korrespondent.net
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