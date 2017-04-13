В Раде отклонили закон о признании оккупации

Комитет местного самоуправления Верховной Рады отклонил проект закона о временно оккупированных территориях, сообщает 24 канал.

Документ фактически признавал оккупацию части территории Украины Российской Федерацией. Кроме того, закон приравнял бы украинских пленников к военнопленным.

"Этот закон позволит помочь тем, кто сегодня в плену. Потому что они не признаются пленными. Они являются или заложниками, или задержанными на территории Украины, а не на территории, которая временно оккупирована внешним врагом", – пояснил член комитета местного самоуправления ВР Олег Березюк.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях Донбасса отрежет часть Украины.

Порошенко: У нас нет конфликта на востоке

Источник: korrespondent.net