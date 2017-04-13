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13. 04. 2017

В Раде отклонили закон о признании оккупации

 
Комитет местного самоуправления Верховной Рады отклонил проект закона о временно оккупированных территориях, сообщает 24 канал.
 
Документ фактически признавал оккупацию части территории Украины Российской Федерацией. Кроме того, закон приравнял бы украинских пленников к военнопленным.
 
"Этот закон позволит помочь тем, кто сегодня в плену. Потому что они не признаются пленными. Они являются или заложниками, или задержанными на территории Украины, а не на территории, которая временно оккупирована внешним врагом", – пояснил член комитета местного самоуправления ВР Олег Березюк.
 
Напомним, ранее Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях Донбасса отрежет часть Украины. 
 
Порошенко: У нас нет конфликта на востоке
 

Источник: korrespondent.net
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Украина
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