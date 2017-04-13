СМИ: Перехвачены переговоры о химатаке в Идлибе

Американская военные и разведка перехватили переговоры сирийских военных и химических экспертов о подготовке к химической атаке зарином в провинции Идлиб. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Отмечается, что перехват переговоров был частью немедленного пересмотра всех разведывательных данных в первые часы после нападения с целью подтвердить ответственность за применение химического оружия на северо-западе Сирии.

Согласно заявлению официальных лиц США, нет никаких сомнений в том, что президент Сирии Башар Асад несет ответственность за атаку, в результате которой погибли не менее 70 человек.

Также подчеркивается, что США не знали наперед, что произойдет атака, так как их разведка перехватывает большой массив информации в Сирии и Ираке, и материал часто не обрабатывается. При этом, если есть конкретное событие, требующее анализа для подтверждения определенных данных, информация подвергается аналитике.

Кроме того, до сих пор не было перехвачено информации, которая бы прямо подтвердила, что российские военные или разведчики обсуждали нападение.

"Но даже если будет сделан окончательный вывод о российском соучастии, то не ясно, сделает ли Пентагон или Белый дом эту информацию публичной", - сказал источник.

По его словам, на данный момент наиболее конкретным доказательством участия России остается российский беспилотный летательный аппарат, который находился в месте химической атаки.

Как сообщал Корреспондент.net, страны Запада обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в провинции Идлиб, где погибли, по разным данным, около 100 человек, из них не менее 27 детей.

Позже США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, утверждая, что именно оттуда взлетали самолеты для осуществления химатаки.

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Источник: korrespondent.net