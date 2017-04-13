На Луганщине взорвали железную дорогу

В Луганской области обнаружили воронку от взрыва на железнодорожных путях.Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.

"Поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станций Шипилово и Сентяновка на 48-м км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 м и глубиной 3 м. В результате взрыва поврежден железнодорожный путь", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что это является свидетельством циничного и коварного плана врага разрушить нашу гражданскую инфраструктуру.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 апреля под Мариуполем сошел с рельсов грузовой поезд. Инцидент произошел между станциями Карань и Волноваха. Вагоны поезда были пустые.

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Источник: korrespondent.net