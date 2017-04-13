ЕСПЧ обязал Россию выплатить 3 млн евро родным погибших в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСЧПЧ) постановил, что Россия должна выплатить родственникам погибших при захвате школы в Беслане 2,95 млн евро. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных издержек, передает Интерфакс.

Суд согласился с мнением заявителей о том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.

Истцы, в частности, утверждали, что государство не смогло защитить граждан от угрозы их жизни, не провело должного расследования событий и что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки.

Некоторые истцы утверждали, что гибель людей стала результатом непропорционального применения силы со стороны сил безопасности.

Напомним, средняя школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тысяч человек - школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы. В результате теракта погибли 334 человек, в том числе более 180 детей.

Как сообщал Корреспондент.net, всентябре 2016 года в России суд приговорил матерей Беслана к штрафам и общественным работам. Женщины устроили акцию протеста в годовщину теракта в Беслане. При этом они надели футболки с надписями "Путин палач Беслана".

В Беслане напали на журналистов и участниц акции против Путина

Источник: korrespondent.net