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13. 04. 2017

На Волынщине военного побили до смерти

 
В воинской части Владимир-Волынского гарнизона от полученных травм скончался военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Запад в Facebook.
 
"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту, во внеслужебное время, в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
 
В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке. В результате которой один из военнослужащих получил травму, несовместимую с жизнью.  Назначено служебное расследование.
 
Информация внесена в единый реестр досудебных расследований.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в АТО погибли два украинских военнослужащих.
 
Штаб: Ситуация в АТО осложняется

Источник: korrespondent.net
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