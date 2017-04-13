В Виннице от взрыва гранаты погиб военный

В Виннице в результате взрывы около Дома культуры погиб 20-летний солдат местной воинской части, ранения получили трое его знакомых. Информация о взрыве на ул. Замостянской поступила в 2.25 четверга, 13 апреля, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, взорвалась граната, которую погибший достал из своей сумки. Вместе с ним были 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

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Во время осмотра с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага запалов к осколочным гранатам. Все это было направлено на экспертизу.

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

Недавно в поселке Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области возле кафе на центральной улице мужчина взорвал гранату – пострадали 16 человек.

Источник: korrespondent.net