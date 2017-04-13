Савченко обвинила Порошенко в уплате налогов РФ

Нардеп Надежда Савченко написала гневный пост в Facebook, где обвинила президента Украины в уплате налогов Российской Федерации.

"Президент Украины официально заплатив налоги в РФ и сдав отчетность в течение 2016 года, вывел 3,7 млрд российских рублей. Это примерно 822 222 222,22 грн в качестве дивидендов. Неофициально, теоретически, можно вывести до 50-60% расходов предприятия, в 3 млрд руб - это примерно 666 666 666,66 грн за 2015-2016 годы. Итак, максимально возможная сумма к получению - 6,7 млрд российских рублей", - утверждает Савченко.

По словам Савченко, ООО "Рошен" перекрыл убытки 2013-2014 годов прибылью 2015 года. Т.е., считает нардеп, налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль не получил, налог на прибыль 2015 года не начислялся и дивиденды не распределялись.

Далее Савченко приводит собственные данные по прибыли Рошен за 2015 год и сравнивает доход с 2016-м.

Якобы ООО "Рошен" в 2012 году получило прибыль примерно 91 млн 625 тыс 108,45 грн, в 2014 - 84 млн грн, а в 2015 году - примерно 692 млн 202 тыс 339,33 грн.

"В целом, выплачено в 2016 году по итогам 2010-2014 годов 642 139 107,00 руб - это примерно 142 697 579,33 грн. Всего выплачено дивидендов владельцам в 2016 году 841 млн 566 тыс 585,33 грн", - пишет Савченко.

"С предоставленных деклараций президентом Украины заявлено налогов к уплате в бюджет РФ 673 млн 613 тыс 533 руб - это примерно 149 млн 691 тыс 896,22 грн. Полноту и своевременность их уплаты подтвердить можно только выпиской с расчетного счета. То есть налоги начислены, но неизвестно - уплачены ли они и в каком размере", - подсчитывает нардеп.

К слову, в декларации Порошенко таких сумм не значится.

Также Савченко косвенно обвиняет президента в спонсировании российской армии.

"Порошенко только с ООО "Рошен" вывел заработок с РФ минимум $68 млн.и заплатил налогов в РФ ;12 млн, как известно ¼ из которых пошла на финансирование российской армии. 12 млн - это, между прочим, четыре новейших российских танка или 24 млн патронов к АК-74!!!" - негодует Савченко.

В завершении нардеп делает вывод о финансировании армии.

"Не преступление ли Президента Украины перед украинским народом - финансирование врага на погибель украинских патриотов? И не должен ли гарант Конституции Украины финансировать украинскую армию ради победы над врагом? Когда украинцы спросят с власти за эти преступления перед украинским народом?" - возмущается Савченко.

Напомним, 1 апреля Порошенко подал декларацию за 2016 год.

Порошенко дописал еще два миллиона в декларацию

Источник: korrespondent.net