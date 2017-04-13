Берлин о вето России на резолюцию по Сирии: Это прискорбно

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подверг критике действия России, наложившей вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии.

"Очень прискорбно, что вновь из-за российского вето Совет Безопасности не смог сплотиться, чтобы осудить ужасные события в Хан-Шейхуне", - заявил Габриэль.

По словам немецкого министра, необходимо как можно скорее расследовать эти инциденты и дать четкий сигнал о том, что "мировое сообщество не потерпит применения этого противоправного и бесчеловечного оружия".

Глава германского МИД потребовал также, чтобы Дамаск предоставил допуск Организации по запрещению химического оружия для расследования преступлений с применением химоружия в Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 апреля Россия наложила вето на обновленный проект резолюции Совбеза ООН. В документе осуждалось предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб, а от властей Сирии требовалось сотрудничество с органами, ведущими расследование этого инцидента.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net