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13. 04. 2017

Суд заблокировал перенос номеров между операторами связи

 
Заключение договоров по внедрению в Украине услуги переноса номеров между мобильными операторами отправили на новое рассмотрение.Такое решение вынес Высший хозсуд Украины, который отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и Эс Ай Центр.
 
Такое решение суд принял, рассмотрев кассационную жалобу ООО Диалинк, сообщила пресс-служба Эс Ай Центр.
 
Отмечается, что из-за этого решения процесс внедрени переноса номеров (MNP) приостановлен минимум на несколько месяцев.
 
"Следует отметить, что приведенное выше судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда Эс Ай Центр планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных", - говорится в сообщении.
 
Ранее ожидалось, что услуга MNP будет запущена в тестовом режиме уже в апреле 2017 года.
 
Напомним, услуга переноса номеров должна была заработать еще в 2015 году.
 
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Источник: korrespondent.net
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