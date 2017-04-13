Суд заблокировал перенос номеров между операторами связи

Заключение договоров по внедрению в Украине услуги переноса номеров между мобильными операторами отправили на новое рассмотрение.Такое решение вынес Высший хозсуд Украины, который отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и Эс Ай Центр.

Такое решение суд принял, рассмотрев кассационную жалобу ООО Диалинк, сообщила пресс-служба Эс Ай Центр.

Отмечается, что из-за этого решения процесс внедрени переноса номеров (MNP) приостановлен минимум на несколько месяцев.

"Следует отметить, что приведенное выше судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда Эс Ай Центр планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных", - говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что услуга MNP будет запущена в тестовом режиме уже в апреле 2017 года.

Напомним, услуга переноса номеров должна была заработать еще в 2015 году.

Европарламент отменил плату за роуминг

Источник: korrespondent.net