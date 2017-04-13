Киев: В Самаре не задерживали "агента"

Министерство обороны Украины отрицает причастность задержанного в Российской Федерации "украинского агента" к разведке. Об этом сообщил РБК-Украина спикер министерства обороны Александр Мотузяник в четверг, 13 апреля.

"Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в РФ, – ред.) задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию", – сказал Мотузяник.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании в Самаре украинца 1990 года рождения, якобы входящего в агентуру подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, 10 ноября 2016 года ФСБ РФ сообщила о захвате трех "украинских диверсантов" в Севастополе. В квартире одного из задержанных якобы были найдены шевроны воинских частей Украины, офицерские погоны, визитка Правого сектора и комплекты камуфляжной одежды. В Украине все отрицают и называют это фейком.

Источник: korrespondent.net