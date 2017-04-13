Тиллерсон в России. О чем договорились с Путиным

В Москве прошла встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Серегеем Лавровым.

Встреча состоялась вскоре после очередного ухудшения российско-американских отношений из-за удара США по Сирии.

За несколько часов до своего визита Тиллерсон поставил России ультиматум, а Путин в свою очередь заявил, что при призеденстве Барака Обамы было лучше.

Уже после переговоров стороны заявили об их продуктивности, Трамп похвалил своего госсекретаря за хорошую работу, но отметил, что Америка с Россией совсем не ладит.

Также Трамп обвиняет Россию в том, что она заранее знала об атаке с приминением химического оружия.

Корреспондент.net решил написать, о чем договорились и в чем разошлись Кремль и Тиллерсон.

Украина: дружбе с Россией не бывать

Незадолго до приезда в Россию на саммите G7, как рассказал глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, Тиллерсон усомнился в целесообразности поддержки Украины.

По словам Эйро, его коллега из Америки спросил у глав МИД стран G7, почему американские налогоплательщики должны заботиться об Украине, которая уже как три года охвачена сепаратистским конфликтом.

Ответить на этот вопрос и вызвался министр иностранных дел Франции.

"Это в интересах американских налогоплательщиков, чтобы Европа оставалась безопасной, сильной в политическом и экономическом плане. Вам не нужна слабая Европа, разбитая на бессильные части", - рассказл Эйро.

В телефонном разговоре, который состоялся в тот же день, Тиллерсон заверил президента Петра Порошенко, что Вашингтон не будет за спиной Киева договариваться с Россией, по украинским вопросам.

Меркель и Трамп договорились координировать действия по Украине / EPA

Неделей ранее президент Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Украине и договорились о тесном сотрудничестве и координации усилий.

При этом, в начале апреля заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк сообщила, что Вашингтон сократит финансовую помощь Украине.

Уже после переговоров, в том числе и с Путиным, Лавров заявил о общей позиции с США относительно минских соглашений.

Тиллерсон в свою очередь сказал, что, пока минские соглашения не будут выполнены, отношения между Вашингтоном и Москвой нормализировать невозможно.

Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией, пока не выполнены минские договоренности Рекс Тиллерсон

"Россия может добиться прогресса в выполнении (Минска-2 - ред.) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.

Что касается санкций, то, как сказал госсекретарь США, введенные из-за Украины ограничения пока не меняются, однако вмешательство России в выборы американского президента могут иметь такие последствия.

Отметим, что свое выступление после переговоров Тиллерсон начал со слов: "Между двумя нашими странами наблюдается низкий уровень доверия. Но две крупнейшие ядерные державы не могут находиться в таких отношениях".

Дипломаты также договорились назначить специальных представителей, которые должны будут заниматься "раздражителями", накопившимися, как подчеркнул Лавров, в отношениях между странами за последние годы, прежде всего, за годы правления администрации Барака Обамы.

Сирия: больше разногласий

Перед началом переговоров Дональд Трамп назвал сирийского лидера Башара Асада животным.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было. (Асад) является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", - сказал тогда Трамп.

Также, за несколько часов до прибытия в Москву Тиллерсон выдвинут России ультиматум: или Асад, или хорошие отношения с США.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и играть важную роль", - подчеркнул госсекретарь.

Российский министр после переговоров рассказал, что Москва согласилась восстановить каналы связи, созданные для того, чтобы предотвращать возможные столкновения между американскими и российскими самолетами, совершающими миссии в Сирии.

Россия приостановила сообщение по этой линии после американского удара по сирийскому военному аэродрому.

Несмотря на все разговоры об улучшении отношений, Лавров привел длинный список жалоб России, от действий НАТО в Косово в 1999 году до попыток США добиться свержения диктаторов в странах от Судана до Ливии.

Тиллерсон и Лавров пока не нашли общий язык / EPA

Лавров и Тиллерсон сообщили, что между ними все еще остаются разногласия в вопросах о том, должен ли Башар Асад остаться во власти в Сирии, и несет ли он ответственность за атаку с применением зарина, произошедшую 4 апреля.

Американская сторона настаивает, что ответственность за эту атаку несет сирийское правительство, тогда как российская сторона заявляет, что сирийские военные случайно попали в здание, где террористы хранили запрещенное химическое оружие.

Американский госсекретарь отметил, что уход Асада со поста президента Сирии должен произойти, но организованно.

"Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет. Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность", - сказал Тиллерсон.

Лавров ответил, что Россия не делает ни на кого ставку в Сирии, в том числе на Асада, отметив, что сирийский кризис должен разрешиться "межсирийским диалогом".

Вскоре после встречи Лаврова и Тиллерсона в Москве, Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, которую поддержали США и их союзники и которая призывала правительство Асада к сотрудничеству в расследовании этой химической атаки.

Лавров заявил, что эта резолюция должна была "легитимировать аргументы против Дамаска".

Хакерские атаки на выборы: возможно санкции

Между Россией и США до сих пор сохраняются разногласия в вопросе о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года посредством хакерских атак и публикации электронных писем демократов.

Американское разведывательное сообщество настаивает на том, что Путин действительно вмешался в ход выборов, чтобы помешать Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу одержать победу.

Вмешательство России в прошлогодние президентские выборы, как сказал Тиллерсон, "практически установлено", и оно было "достаточно серьезным, чтобы вызвать введение дополнительных санкций".

По словам Лаврова, Россия не увидела "ни единого факта и даже намека на факты", доказывающие обоснованность обвинений во вмешательстве.

Он добавил, что многие стремятся "окончательно подорвать наши отношения в целях раскрутки своих внутриполитических, а, может быть, и внешнеполитических амбиций".

Отметим, что скандал вокруг хакерских атак России, расследованием которых в настоящий момент занимается ФБР и комитеты Конгресса США, мешает Трампу выполнить его предвыборное обещание и наладить отношения с Путиным.

Лавров в своем стиле

Во время переговоров с Тиллерсоном Лавров отчитал американских журналисток, которые, как ему показалось, мешают начать обсуждение.

Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали задавать вопросы российскому министру, что не предусмотрено форматов переговоров.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам", - спросил Лавров.

Комментируя этот инцидент, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские журналисты устроили в Доме приемов такой "базар", какого столетние своды особняка еще не видели.

Источник: korrespondent.net