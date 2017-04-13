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13. 04. 2017

Кремль о встрече Путина и Тиллерсона: Сдвига нет

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 12 апреля встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не выдвигал каких-либо инициатив по российско-американским отношениям, поэтому особого изменения в них не произошло.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Он (Путин – ред.) проводил анализ", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, выдвигал ли президент РФ какие-либо инициативы по российско-американским отношениям или проводил только их анализ.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о некоем сдвиге в отношениях России и США после встречи Путина с Тиллерсоном, Песков сказал: "Нет, нельзя. Пока рано".

Он назвал конструктивной состоявшуюся беседу Путина и Тиллерсона.

По словам Пескова, "президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, то есть, грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается".

Песков сообщил, что в ходе прошедшей встречи Путина с Тиллерсоном ситуация на Украине подробно не обсуждалась.

"Пунктирно – да. Детального обсуждения Украины не было", – сказал Песков и добавил, что "весьма обстоятельно обсуждалась Сирия".

Песков добавил, что фотографии и видео со встречи Путина и Тиллерсона распространяться не будут. "Никакого освещения медийного не велось", – отметил он.

Как сообщал Корреспондент.net, Кремль встретил Тиллерсона "нежиданно неприязненно". Тем не менее, Москва заявила о готовности восстановить меморандум по Сирии, прекращенный после ракетного удара США.

В свою очередь Рекс Тиллерсон заявил, что Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения Минских соглашений. ОБ этом он сказал на пресс-конференции в Москве после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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Источник: korrespondent.net
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