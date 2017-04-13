В законопрокет о государственных и других праздниках внесены правки после общественного обсуждения. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Документ дополнили новой категорией – "Международные дни", куда включены, среди прочих, 8 марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным).

Отменен и Шевченковский день.

"Поскольку украинцы не поддержали намерение учредить Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, это предложение снято с календаря", - написал Вятрович.

Вместе с тем в проект включили традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.

Также вносится как традиционный праздник – Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

Cмотрите фотогалерею: Институт нацпамяти решил оставить 8 марта

Нерабочий праздничный день предлагают не переносить на понедельник, если он приходится на выходной, кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января.

День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября.

В целом количество праздничных выходных дней изменится с 11 до 9.

Напомним, ранее Институт нацпамяти хотел сделать 9 марта выходным.

В Украинском институте нацпамяти подожгли дверь

Источник: korrespondent.net