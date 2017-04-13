Лента RSS
Подписаться на ленту
13 апреля 2017, четверг, 15:26
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
13. 04. 2017

Институт нацпамяти решил оставить 8 марта

 
В законопрокет о государственных и других праздниках внесены правки после общественного обсуждения. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
 
Документ дополнили новой категорией – "Международные дни", куда включены, среди прочих, 8 марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным).
 
Отменен и Шевченковский день.
 
"Поскольку украинцы не поддержали намерение учредить Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, это предложение снято с календаря", - написал Вятрович.
 
Вместе с тем в проект включили традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.
 
Также вносится как традиционный праздник – Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).
 

Cмотрите фотогалерею: Институт нацпамяти решил оставить 8 марта

 
Нерабочий праздничный день предлагают не переносить на понедельник, если он приходится на выходной, кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января.
 
День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября.
 
В целом количество праздничных выходных дней изменится с 11 до 9.
 
Напомним, ранее Институт нацпамяти хотел сделать 9 марта выходным.
 
В Украинском институте нацпамяти подожгли дверь
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.