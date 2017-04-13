Россия обжалует решение ЕСПЧ по теракту в Беслане

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах по делу о захвате заложников в школе в Беслане в 2004 году будет обжаловано к середине лета. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"Соответствующее постановление Европейского Суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок. Правовая позиция властей Российской Федерации будет формироваться с учетом мнения компетентных государственных органов",- говорится в сообщении.

В Минюсте РФ заявляют, что некоторые выводы ЕСПЧ идут вразрез с представленными Россией доказательствами.

"С учетом анализа содержания соответствующего постановления, Минюст России полагает, что ряд выводов Европейского суда не обоснован, а использованная аргументация – неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве считают "абсолютно беспочвенным утверждение Европейского Суда о применении российскими правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с формулировкой ЕСПЧ "нам невозможно согласиться".

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня,13 апреля, ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить почти 3 млн евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года.

Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.

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Источник: korrespondent.net