В Сеть попало видео момента аварии с Савченко

В Сети появилось видео момента аварии в Киеве на Троещине, где автомобиль с Надеждой Савченко сбил пожилую женщину.

Как позже выяснилось, за рулем находилась сестра нардепа - Вера. Сама женщина серьезно не пострадала, отделавшись ушибом ноги.

Судя по видео, Вера Савченко слишком бысто сдавала задом, и пожилая женщина просто не успела среагировать на такой маневр. Также, судя по видео, если бы автомобиль не зацепил женщину, он мог врезаться в поворачивающий черный авто.

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Источник: korrespondent.net