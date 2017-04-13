В районе Балаклеи изъяли более 26 тысяч боеприпасов

Вокруг 65-го арсенала Минобороны в городе Балаклее и близлежащих населенных пунктах изъяли 26 тысяч боеприпасов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Пиротехниками ГСЧС уже изъято более 26 тысяч боеприпасов, переданных Министерству обороны. В общем, в 10-километровую зону поражения попали 31,5 тыс. га, из них только 468 га – территория арсенала, которую разминируют саперы Минобороны", – говорится в сообщении.

Утверждается, что работы по разминированию находятся на завершающем этапе и основной их объем завершится к Пасхе.

"В период праздничных дней в Балаклее будет дежурить одно пиротехническое подразделение, после Пасхи – три подразделения, которые будут выполнять заявки местных жителей", – сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Источник: korrespondent.net