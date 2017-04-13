Лента RSS
Подписаться на ленту
13 апреля 2017, четверг, 16:56
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
13. 04. 2017

США отрицают бомбардировку химсклада в Сирии

Международная коалиция не наносила авиаудары близ города Дэйр-эз-Зор, заявил представитель возглавляемого США союза полковник Джон Дорриан.

Ранее сирийские правительственные войска заявили, что международная коалиация разбомбила склад химоружия возле населенного пункта Дейр-Эз-Зор, из-за чего погибли сотни людей.

"Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!" - написал он в Twitter.

В то же время в Минобороны России также не располагают данными, которые могли бы подтверждать гибель людей в результате удара международной коалиции в районе Дейр эз-Зора.

"Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолётов международной коалиции в районе Дейр эз-Зора", - сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Отметим, что накануне СМИ сообщали о новой химической атаке в Сирии.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.