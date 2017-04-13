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13. 04. 2017

В Раде готовят закон об импичменте - экс-нардеп

Бывший народный депутат Владимир Олейник заявил, что в Верховной Раде требуют срочно принять законопроект, в котором идет речь об устранении президента с поста в порядке импичмента.

В своем блоге Олейник уточнил, что с такой инициативой  выступили парламентские фракции Самопомич, Батькивщина, группа Свобода, а также представители партий Демократический альянс, Демократический контроль и Воля.

"Сам Петр  Порошенко обещал принять закон об импичменте неоднократно: и как депутат,  когда находился в оппозиции, и как кандидат в президенты. Но как только он пришел к власти – тут же забыл об этом, как в прочем, и обо всех других своих обещаниях". - написал экс-депутат

По его словам, с отменой депутатской неприкосновенности похожая ситуация.

"Пока "патриоты" были в оппозиции – играли на публику, стучали кулаками по трибуне, требовали отменить неприкосновенность немедленно, но как только стали правящей коалицией  – в ту же секунду забыли обо всех своих "праведных" намерениях", - отметил он.

Нардеп заявил, что Порошенко собираются сместить, причем не в порядке импичмента, а силовым методом.

"Как было три года назад по прецеденту с Януковичем. Только в качестве официальной версии будет не самоустранение президента, а например, отстранение за нарушение трудовой дисциплины.  В любом случае это будет  свержение, переворот", - подчеркнул Олейник.

Политик добавил, что тему закона об импичменте сейчас поднимают для "приличия", так как, по словам экс-нардепа, "если кто-то сейчас бросит клич убрать Порошенко, то народ поддержит эту идею с удовольствием".

"Патриоты" готовят свержение Порошенко. Скорее всего,  страна приближается к развязке, "майданному" шабашу приходит конец. Порошенко, как зашел на Банковую, так оттуда и выйдет. Прогретый чартер в Испанию не поможет", - заявил он.

Ранее Олейник заявил, что в Украине три группы готовят госпереворот.

Источник: korrespondent.net
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