США по ошибке разбомбили союзников в Сирии

Пентагон признал ошибочным удар по пригороду Табки в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Удар был нанесен по требованию союзных сил, которые передали координаты и сообщили, что в этом районе находятся силы ИГ. В реальности же там располагались авангардные позиции Сирийской свободной армии", - цитирует агентство военных.

Операцию в районе Табки проводят отряды Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживает США. Табка находится на пути к сирийской "столице" ИГИЛ - Ракке.

Напомним, ранее СМИ сообщали об авиаударе сил коалиции по складу с химоружием. Позже в США отрицали нанесение авиуаудара.

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Источник: korrespondent.net