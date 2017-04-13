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13. 04. 2017

США по ошибке разбомбили союзников в Сирии

 
Пентагон признал ошибочным удар по пригороду Табки в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
 
"Удар был нанесен по требованию союзных сил, которые передали координаты и сообщили, что в этом районе находятся силы ИГ. В реальности же там располагались авангардные позиции Сирийской свободной армии", - цитирует агентство военных.
 
Операцию в районе Табки проводят отряды Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживает США. Табка находится на пути к сирийской "столице" ИГИЛ - Ракке.
 
Напомним, ранее СМИ сообщали об авиаударе сил коалиции по складу с химоружием. Позже в США отрицали нанесение авиуаудара.
 
Асад: Химатака в Идлибе сфабрикована

Источник: korrespondent.net
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