Асад: Химатака в Идлибе сфабрикована

Химическая атака в сирийской провинции Идлиб была сфальсифицирована США и террористами, которых якобы поддерживает Вашингтон. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse, опубликованном на сайте радиостанции Europe1.

"Определенно, для нас это на 100% фабрикация. Складывается впечатление, что Запад, а особенно США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами", – сказал Асад.

По его мнению, американцы "сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки".

"США ведут себя несерьезно в вопросе поиска политического решения. Они хотят использовать нас, как прикрытие от террористов", – отметил Асад.

Сирийский призидент заверил, что у его страны нет химического оружия, а если бы даже оно и было, то оно никогда быне использовалось на территории Сирии.

"В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", – напомнил Асад.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 апреля СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами. В результате этого погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили власти Сирии, которые в свою очередь отвергли это обвинение.

Через два дня США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат.Утверждалось, что именно оттуда взлетали самолеты для осуществления химатаки.

Ранее в Москве заявили, что видео химатаки в Сирии постановочное.

Источник: korrespondent.net