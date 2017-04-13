План Маршалла для Украины. Сколько дадут денег?

Третий год войны на Донбассе Украина добивается более мощной финансовой поддержки от своих западных союзников.

Страна получает кредиты от МВФ, Европейского союза, а также отдельно средства от разных западных стран.

Однако, власти добивается предоставления более комплексной помощи на подобии “плана Маршала”.

В последнее время в этом вопросе наметились положительные сдвиги, подробнее о них в материале Корреспондент.net.

Что за план?

“Я повторяю снова и снова, что Украине нужен свой план Маршалла. Такой же план, который помогал восстановить Европу из пепла Второй мировой войны”, – заявил недавно Петр Порошенко.

План Маршалла — это программа помощи Европе после Второй мировой войны. План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 года, когда конгресс США принял закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-летнюю программу экономической помощи Европе.

Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составила около 13 млрд. долларов, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд.), Францию (2,5 млрд.), Италию (1,3 млрд.), Западную Германию (1,3 млрд.), Голландию (1 млрд.).

Позже План Маршалла был применён также к Японии.

Действие плана привело к тому, что отрасли промышленности, которые, как казалось ранее, безнадежно устарели и утратили эффективность, были реструктурированы в короткие сроки и без изменения национальной экономической политики стран. Экономика европейских стран оправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было ожидать. Европейские страны смогли расплатиться по внешним долгам.

Был восстановлен и укреплён европейский средний класс — гарант политической стабильности и устойчивого развития. За двадцать лет страны, получившие помощь, добились улучшения уровня жизни всего населения.

Предложение Европы

В конце марта Европейская народная партия (ЕНП) приняла резолюцию по разработке долгосрочного плана поддержки Украины – своего рода "плана Маршалла".

ЕНП призвала Европу разработать этот план, который предусматривал бы военную, гуманитарную и экономическую помощь, программу по продвижению демократических реформ и поддержку в евроинтеграции.

Резолюция была одобрена единогласно. Это означает, что "план Маршалла" для Украины стал официальной политикой Европейской народной партии – самой влиятельной фракции Европейского парламента.

Что дальше?

Бывший премьер-министр Литвы, депутат парламента и один из авторов долгосрочного плана поддержки Украины Андрюс Кубилюс в интервью Европейской правде сообщил, что в конце апреля планируется поездка в Вашингтон, где будет представлен план американским дипломатам, затем – в Брюссель или Берлин.

"Итак, 2017-й будет годом построения коалиции (поддержки "Плана Маршалла для Украины"), а уже 2018-й может стать годом реальных проектов. И здесь очень важно, чтобы и ваше правительство, и парламент также продвигали эту идею как свою. А в 2019 году, если все будет хорошо, план может быть даже утвержден" – уточнил Андрюс.

Дипломат также подчеркнул, что ЕНП рассчитывает на поддержку "Плана Маршалла" Соединенными Штатами Америки и Канадой, потому что "без США и Канады будет очень трудно".

Сколько денег

Кубилюс пояснил, что в ближайшем будущем перед Украиной закрыта перспектива членства в Европейском союзе, поскольку реальная экономика государства требует серьезных финансовых вливаний.

"Если сейчас мы начнем стучать в двери ЕС вместе с Украиной и будем говорить, мол, нужно дать Украине перспективу членства, чтобы противостоять российской агрессии... Если ты приедешь в Германию или во Францию с такой просьбой, то на тебя посмотрят как на наивного романтика, не понимающего реальность", – отметил Кубилюс.

Кроме того, депутат из Литвы озвучил суммы, необходимые для стабилизации экономики Украины.

"Есть подсчеты экспертов. Скажем, ваша экс-министр Наталья Яресько считает, что за пять лет нужно влить в реальную экономику где-то $25 млрд. Другой эксперт, Андерс Аслунд, говорит о 5 млрд в год, то есть выходим на ту же сумму. По оценками Аслунда, это подняло бы рост экономики до 6–8% с нынешних 2%", – подчеркнул Кубилюс.

По его словам, философия "плана Маршалла" – это поддержка евроинтеграционных стремлений Украины.

"У Путина стратегия очень четкая – ждать, чтобы люди здесь, не увидев движения вперед, разочаровались в реформах и избрали путь Молдовы, где, как известно, пришел к власти пророссийский Додон", – сказал Кубилюс.

Он также отметил, что кроме инвестиций рассматривается идея выделить для Украины 3% бюджета ЕС за счет европейских налогоплательщиков.

"Речь идет о 30 миллиардах евро. Это дополнительно к тем 5 млрд в год, о которых мы говорили. Посмотрите на нашем примере: сейчас Литва получает около 10 миллиардов евро в год. Сокращение на 3% означает, что мы бы получали 9,7 миллиарда. Ну, мы прожили бы. Наши бюрократы не выпили бы кофе на 300 миллионов, но я не вижу здесь больших проблем. Конечно, другие страны могут отрицать, но я не считаю, что это должно мешать нам выходить с такой инициативой. Мы ставим этот вопрос, поскольку сейчас ЕС подходит к обсуждению своей новой финансовой перспективы на 2020-27 годы. Будет ли это утверждено – конечно, уверенности нет. Но такая возможность есть", – сказал Кубилюс.

Источник: korrespondent.net