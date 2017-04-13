Экс-главарь ДНР заявил о потерях на Донбассе

Так называемый экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский заявил, что ежедневно на Донбассе гибнет 50 сепаратистов. Об этом в четверг, 13 апреля, он написал на своей странице ВКонтакте.

"А вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день! Включите мозги и подсчитайте: пятьдесят на десять - пятьсот; пятьдесят на тридцать - полторы тысячи....За месяц полторы тысячи по двум корпусам", - заявил Ходаковский.

При этом источник этой информации он не привел, заявлений от так называемого руководства ДНР по поводу потерь не было.

Ходаковский добавил, что ВСУ "пытаются истощить ополчение Донбасса" и "потом взять с минимальными потерями".

"Порошенко постепенно стянул вокруг нашей шеи удавку и почти перекрыл нам кислород. В Горловку люди попадают такими путями, что на голову не натянешь", - сказал Ходаковский.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР число пленных за счет гражданских выросло до 126 человек.

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Источник: korrespondent.net