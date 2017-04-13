В Украине запретили покупать авиабилеты без паспорта

Укранцы больше не смогут купить авиабилет без предоставления паспортных данных, передает Avianews.

Ранее в кассах или агентствах по продаже перевозок можно было формить перевозку, указав только имя и фамилию. Однако во время прохождения онлайн-регистрации предоставлять паспортные данные пассажирам все равно приходилось.

По данным издания, запрет связан со вступлением в силу закона "О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации".

Согласно ему, оформление авиабилетов осуществляется исключительно после внесения в систему бронирования фамилии, имени пассажира, его пола, гражданства, даты рождения, серии и номера документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что еще до вступления в силу нового закона некоторые сайты по продаже авиабилетов, включая сайты авиакомпаний, не позволяли сделать бронирование, не предоставив паспортные данные путешественника.

В то же время европейские авиакомпании разрешают покупать авиабилеты на своих сайтах, указывая только имя и фамилию, без ввода паспортных данных, однако детальная информация о пассажире запрашивается ими на этапе регистрации на рейс.

Это информация в рамках системы APIS (Система предварительной информации о пассажире) передается властям страны, в которую следует самолет.

Сегодня также сообщалось, что крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы ирландская Ryanair начнет летать в Украину раньше ожидаемого.

А в прошлом месяце Ryanair начала продажу билетов из Киева и Львова.

Источник: korrespondent.net