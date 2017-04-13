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13. 04. 2017

Казаки будут патрулировать южный берег Крыма

Ялта стала первым городом в аннексированном Крыму, который заключил соглашения о сотрудничестве с так называемыми казаками по несению службы и охране общественного порядка в регионе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что пока соглашения подписаны с Ялтинским и Алупкинским "казачьими обществами".

"Эта работа, по мере регистрации местных казачьих объединений, будет продолжена и в других населенных пунктах южного берега Крыма", – заявил "глава администрации" Ялты Андрей Ростенко.

В местном управлении МВД сообщили, что уже сейчас проводятся регулярные совместные рейды полицейских, казаков, местных общественников и сотрудников отдела муниципального контроля по благоустройству.

Также отмечается, что до 1 мая в Ялту прибудут дополнительные силы полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Крыму проводиись обыски в домах крымских татар. Российские силовики задержали восемь человек, которых подозревают в "экстремизме". При задержании полиции пришлось стрелять в воздух.

Источник: korrespondent.net
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