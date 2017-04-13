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13. 04. 2017

Киев: Визит Тиллерсона - этап давления на Кремль

Глава МИД Павел Климкин заявил, что визит американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву является этапом для выстраивания стратегии по давлению на Россию.

"Визит Тиллерсона - это этап в выстраивании того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала, наконец, действовать в логике того, чтобы уйти с Донбасса", - цитирует его Украинские Новости.

По словам министра, визит Тиллерсона показал, что с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия.

"Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции... наш совместный тезис - с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия", - сказал Климкин.

Он также отметил, что визит главы Госдепа показал поддержку Украины Вашингтона.

"Во время визита однозначно было подтверждено, кстати, то, что сказал Тиллерсон в ходе встречи глав МИДов G7: "Мы готовы сделать для Украины больше. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, тоже должен сделать больше. И это очень важно", - подчеркнул министр.

Источник: korrespondent.net
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