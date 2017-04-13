Гонтарева рассказала, когда уйдет из НБУ

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что до 25 мая покинет свой пост. Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Валерия Гонтарева подала в отставку 10 апреля. В своем заявлении она просила президента Петра Порошенко уволить ее до 10 мая. Гонтарева также подчеркнула, что впервые отставка главы НБУ не будет политическим решением.

"Следующее правление НБУ по монетарной политике 25 мая пройдет уже под председательством моего заместителя-преемника – имеется ввиду, что это буду уже не я. Это будет мой заместитель, если он будет выполнять обязанности, или мой преемник, если он будет проголосован Верховной Радой", – заявила Гонтарева.

Она также сообщила, что обсудила с Порошенко кандидатуру своего преемника, однако фамилию не назвала.

"Мы обсуждали это с президентом 3 месяца. Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника", – сказала она.

Ранее Корреспондент.net вспоминал, как работала Гонтарева в НБУ.

Источник: korrespondent.net