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13. 04. 2017

КНДР - США: Малейшая провокация и мы нанесем удар

Северная Корея готова в случае "хоть малейшей провокации" США нанести ответный удар, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.

Накануне в КНДР призвали журналистов готовиться к "большому событию". За день до этого корабли США направились к берегам Кореи. Это произошло на фоне повышенной ядерной активности Северной Кореи.

"Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию", - сказал он.

По его словам, Северная Корея знает о планах США нанести превентивный удар по ядерным объектам страны.

"США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию нашего полуострова, свержение нашего лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам нашей страны", - заявил министр.

Недавно сообщалось, что США могут разместить в Южной Корее ядерное оружие.

Кроме того, в Госдепе заявляли, что США не исключают военного решения ядерной проблемы КНДР.

Источник: korrespondent.net
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