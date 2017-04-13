Трамп: Не настаиваем на отставке Асада

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен настаивать на отставке сирийского президента Башара Асада.
При этом он добавил, что не стал бы называть невозможным мир в Сирии с сохранением на посту Асада.
"Я думаю, что это трудно представить. Но я бы не использовал слово "невозможно". Я думаю, что слово "невозможно" неправильное. Но это, кажется, не было бы хорошим началом (для мира -ред.)", - отметил президент США.
Отметим, что вчера Россия и США рассказали о будущем Асада: Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что "режим Асада приходит к концу", а глава МИД РФ Сергей Лавров - что Москва не делает на сирийского президента ставку.
О том же, что уход Асада - в приоритетах США, еще в это воскресенье заявляла американский представитель при ООН.
Источник: korrespondent.net