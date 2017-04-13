Трамп: Не настаиваем на отставке Асада

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен настаивать на отставке сирийского президента Башара Асада.

"Настаиваем ли мы? Нет. Но я думаю, что в определенный момент это случится", - сказал Трамп в интервью The Wall Street Journal, передает ABCnews.

При этом он добавил, что не стал бы называть невозможным мир в Сирии с сохранением на посту Асада.

"Я думаю, что это трудно представить. Но я бы не использовал слово "невозможно". Я думаю, что слово "невозможно" неправильное. Но это, кажется, не было бы хорошим началом (для мира -ред.)", - отметил президент США.

Отметим, что вчера Россия и США рассказали о будущем Асада: Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что "режим Асада приходит к концу", а глава МИД РФ Сергей Лавров - что Москва не делает на сирийского президента ставку.

О том же, что уход Асада - в приоритетах США, еще в это воскресенье заявляла американский представитель при ООН.