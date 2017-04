США впервые применили мощнейшую "мать всех бомб"

Американские военные применили против террористов ИГ в Афганстане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43/B, которую называют в США "матерью всех бомб" (Mother Of All Bombs - MOAB).

GBU-43/B - фугасная авиационная бомба весом почти в десять тон. Создана в 2002-2003 году. В арсенале США всего 15 таких бомб. Одна единица в свое время была отправлена в Ирак, но так и не использовалась.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех источников из Пентагона. Позже эту информацию подтвердили Independent и агентство Reuters.

BREAKING: U.S. military targets ISIS with GBU-43 bomb in Afghanistan, first time it has been used in combat