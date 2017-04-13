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13. 04. 2017

США впервые применили мощнейшую "мать всех бомб"

Американские военные применили против террористов ИГ в Афганстане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43/B, которую называют в США "матерью всех бомб" (Mother Of All Bombs - MOAB).

GBU-43/B - фугасная авиационная бомба весом почти в десять тон. Создана в 2002-2003 году.  В арсенале США всего 15 таких бомб. Одна единица в свое время была отправлена в Ирак, но так и не использовалась.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех источников из Пентагона. Позже эту информацию подтвердили Independent и агентство Reuters.

BREAKING: U.S. military targets ISIS with GBU-43 bomb in Afghanistan, first time it has been used in combat

— Reuters Top News (@Reuters) April 13, 2017

По словам источников, самую крупную неядерною бомбу США сбросили с самолета MC-130 по позициям боевиков ИГ, которые укрываются "в тоннельных комплексах" в провинции Нангархар на востоке страны.

Отмечается, что это первый случай использования MOAB на поле боя. Сейчас военные проводят оценку разрушений.

Напомним, что количество сброшенных бомб США в 2016 году составило более 26 тысяч единиц. Они были применены в семи странах мира. В прошлом году американцы также испытали две новые атомные бомбы.

Источник: korrespondent.net
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