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13. 04. 2017

Полицейского арестовали за взятку в 120 тысяч долларов

Суд в Киеве арестовал начальника одного отделов структурного подразделения Нацполиции за вымогательство и взятку в 120 тысяч, сообщили в Генпрокуратуре. 

Суд также разрешил возможность внесения залога в сумме 1 миллиона гривен – такую же, как его соучастнику.

Сообщается, что полицейский требовал деньги за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью.

Ему сообщили о подозрении по статье, которая предусматривает тюрьму сроком от 8 до 12 лет, а также запрещает 3 года занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.

Ранее были задержаны сотрудники СБУ за взятку в 50 тысяч долларов.

Между тем, с начала этого года в бюджет Украины вернули всего лишь 5,1 тысячу гривен, конфискованных у взяточников. При этом до конца года власти обещают вернуть 11,5 миллиардов гривен.

Источник: korrespondent.net
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