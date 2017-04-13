В Украине узаконили частных детективов

Верховная Рада приняла закон о частной детективной деятельности. "За" проголосовал 261 депутат.

Частный детектив теперь сможет зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, либо совместно с другими частными детективами путем основания объединения как юрлицо.

Чтобы стать частным детективом, нужно быть не моложе 21 года, иметь высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях либо органах досудебного расследования не менее 3 лет.

Кроме того, нужно пройти соответствующее обучение и получить необходимое свидетельство от Минюста.

Кандидату в частные детективы также нельзя параллельно работать в органах власти, а также правоохранительных или судебных органах власти.

Отметим, в 2015 году в Одессе задержали частных детективов. СБУ проверяла их причастность к деятельности иностранных спецслужб,

частной детективной (розыскной) деятельности



Источник: https://delo.ua/ukraine/prinjat-zakon-o-chastnyh-detektivah-330074/ © delo.ua Источник: https://delo.ua/ukraine/prinjat-zakon-o-chastnyh-detektivah-330074/ © delo.ua

частной детективной (розыскной) деятельности



Источник: https://delo.ua/ukraine/prinjat-zakon-o-chastnyh-detektivah-330074/ © delo.ua Источник: https://delo.ua/ukraine/prinjat-zakon-o-chastnyh-detektivah-330074/ © delo.ua

Источник: korrespondent.net