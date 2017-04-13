Лента RSS
Подписаться на ленту
13 апреля 2017, четверг, 23:07
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
13. 04. 2017

В Украине узаконили частных детективов

Верховная Рада приняла закон о частной детективной деятельности. "За" проголосовал 261 депутат.

Частный детектив теперь сможет зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, либо совместно с другими частными детективами путем основания объединения как юрлицо.

Чтобы стать частным детективом, нужно быть не моложе 21 года, иметь высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях либо органах досудебного расследования не менее 3 лет.

Кроме того, нужно пройти соответствующее обучение и получить необходимое свидетельство от Минюста.

Кандидату в частные детективы также нельзя параллельно работать в органах власти, а также правоохранительных или судебных органах власти.

Отметим, в 2015 году в Одессе задержали частных детективов. СБУ проверяла их причастность к деятельности иностранных спецслужб,

 частной детективной (розыскной) деятельности


Источник: https://delo.ua/ukraine/prinjat-zakon-o-chastnyh-detektivah-330074/ © delo.ua
 частной детективной (розыскной) деятельности


Источник: https://delo.ua/ukraine/prinjat-zakon-o-chastnyh-detektivah-330074/ © delo.ua

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.