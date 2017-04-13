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13. 04. 2017

Бесплатные лекарства появились не во всех областях

В Николаевской и Одесской области пока нет бесплатных лекарств, предусмотренных правительственной программой "Доступные лекарства".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине появятся бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, в этих областях областях еще не дошли деньги из госбюджета на уровни администраций и аптеки не закупили лекарств.

"Николаевская и Одесская области, сейчас опять не дошли средства на уровне облгосадминистраций. Еще не спустили те финансы в своих общин, но в большинстве других оно заработало", - отметила она в комментарии телеканалу 112 Украина.

В то же время Супрун подчеркнула, что в аптеках других областях лекарства доступны.

"У нас сейчас подключилось около 2 тысяч аптек. Это достаточно хорошо, но мы бы хотели, чтобы было больше", - уточнила она.

Ранее был опубликован список бесплатных лекарств. Реестр насчитывает 157 медпрепаратов – украинских и иностранных (производства Индии, Турции, Венгрии, Германии, Франции).

Источник: korrespondent.net
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