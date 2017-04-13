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13. 04. 2017

США отказались от участия в конференции по Афганистану в РФ

 
США не планируют принимать участие в конференции по Афганистану, которая состоится в Москве 14 апреля. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Марк Тонер, передает Интерфакс.
 
"Мы не планируем принимать участия в этих региональных переговорах, которые состоятся завтра, 14 апреля и которые были организованы российским руководством", – сказал он.
 
При этом представитель Госдепа отметил, что США поддерживают региональные попытки решить проблемы Афганистана. По словам Тонера, США готовы работать как с Россией, так и с другими ключевыми сторонами по этому вопросу.

Трамп о "матери всех бомб": Еще один успех
 
Напомним, сегодня впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США – GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане.

Источник: korrespondent.net
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