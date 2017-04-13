Трамп о "матери всех бомб": Еще один успех

Американский президент Дональд Трамп назвал сегодняшнюю бомбардировку США в Афганистане "еще одним успешным событием".

Сегодня впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США - GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.

применили GBU-43/B ("матерь всех бомб") - сбросили на "туннельный комплекс" террористов ИГ в Афганистане.

"Мы очень гордимся нашими военными. Дал им полное разрешение. Еще одно успешное событие", - сказал он на пресс-конференции.

MOMENTS AGO: @POTUS confirms authorizing Afghanistan strike. pic.twitter.com/3NIIzniaLK — Fox News (@FoxNews) April 13, 2017

Тем не менее, на вопрос, разрешил ли он этот удар, Трамп ответил:

"Всем точно известно, что произошло, поэтому и то, что произошло, я разрешаю своим военным. У нас величайшие военные в мире, и они, как обычно, выполняют свою работу."

"Таким образом, мы дали им полное разрешение, и это то, что они делают. И, честно говоря, поэтому они были настолько успешными в последнее время", - добавил глава США.

Он также подчеркнул, что бомбардировка была согласовано с властями Афганистана.

Отметим, что число сброшенных бомб США в 2016 году составило более 26 тысяч единиц. Они были применены в семи странах мира.

Источник: korrespondent.net