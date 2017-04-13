Украинцев просят пока не ездить в Египет

Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Египет. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД рекомендуют пересмотреть планы по посещению Египта в течение трех месяцев в связи с введением в стране с 10 апреля чрезвычайного положения.

"Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в т.ч. "Идил", теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против гражданских лиц, в т.ч. с учетом их религиозной принадлежности", – говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, ведомство рекомендует учесть риски и соблюдать ряд советов. В частности, украинцев призывают не ездить на север и в центральную часть Синайского полуострова, а также в пустынные районы западнее долины реки Нил.

Кроме того, дипломаты рекомендуют быть внимательными во время посещения северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины рекомендуют незамедлительно обращаться в посольство Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657.





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Напомним, 9 апреля в Египте произошло два теракта. В результате взрыва в церкви города Танта погибли почти 30 человек. Теракт, предположительно, осуществил смертник, который пришел в храм во время службы. Позже другой террорист подорвал себя у входа в церковь в Александрии. Там погибли 16 человек.

Источник: korrespondent.net