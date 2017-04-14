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14. 04. 2017

ЦРУ обвинило Россию в сотрудничестве с WikiLeaks

Директор ЦРУ Майк Помпео обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ – ред.) в хакерских атаках на США и распространении похищенных данных через ресурс WikiLeaks, передает РИА Новости.

"В январе этого года наше разведывательное сообщество установило, что российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах (хакерских атак – ред.), которые ГРУ получило в результате киберопераций против Национального комитета Демократической партии США", – заявил Помпео.

Он также отметил, что "российский телеканал Russia Today активно сотрудничал с WikiLeaks".

WikiLeaks предоставит IT-компаниям доступ к файлам о ЦРУ

Напомним, в январе разведка США опубликовала доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы президента.

Источник: korrespondent.net
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