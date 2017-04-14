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14. 04. 2017

США показали видео испытания "матери всех бомб"

 
Пентагон обнародовал видео испытания "матери всех бомб" – GBU-43/B – в 2003 году. Запись опубликовал телеканал CNN в Twitter.

The US military has dropped its largest non-nuclear bomb in Afghanistan. DOD Video shows a 2003 test of the weapon. https://t.co/hp5YXO0Pka pic.twitter.com/QS2Ixx7iar

— CNN (@CNN) 13 апреля 2017 г.
 
Как рассказывали в 2003 году чиновники, бомба была разработана для "психологических операций" в Ираке. Ее мощный взрыв должен был заставить иракские войска сдаться.

Трамп о "матери всех бомб": Еще один успех
 
США протестировали "матерь всех бомб" в 2003 году, однако впервые ее применили 14 апреля 2017 года. США сбросили бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане. 

GBU-43/B – фугасная авиационная бомба весом почти в десять тон. В арсенале США всего 15 таких бомб. Одна единица в свое время была отправлена в Ирак, но так и не использовалась.

Источник: korrespondent.net
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