США показали видео испытания "матери всех бомб"





The US military has dropped its largest non-nuclear bomb in Afghanistan. DOD Video shows a 2003 test of the weapon. https://t.co/hp5YXO0Pka pic.twitter.com/QS2Ixx7iar — CNN (@CNN) 13 апреля 2017 г. Пентагон обнародовал видео испытания "матери всех бомб" – GBU-43/B – в 2003 году. Запись опубликовал телеканал CNN в Twitter.

Как рассказывали в 2003 году чиновники, бомба была разработана для "психологических операций" в Ираке. Ее мощный взрыв должен был заставить иракские войска сдаться.



Трамп о "матери всех бомб": Еще один успех

США протестировали "матерь всех бомб" в 2003 году, однако впервые ее применили 14 апреля 2017 года. США сбросили бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане.



GBU-43/B – фугасная авиационная бомба весом почти в десять тон. В арсенале США всего 15 таких бомб. Одна единица в свое время была отправлена в Ирак, но так и не использовалась.

Источник: korrespondent.net