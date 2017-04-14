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14. 04. 2017

США готовы нанести ракетный удар по КНДР – СМИ

 
США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.
 
По словам чиновников, США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа Томагавк. Один из боевых кораблей расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.
 
Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они также готовы атаковать "по необходимости".
 
В то же время Северная Корея заявила, что ударит по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.

КНДР может применить химическое оружие - Япония
 
Напомним, ранее власти КНДР призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию".

Источник: korrespondent.net
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