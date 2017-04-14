В Госдепе рассказали о встрече Тиллерсона и Путина

На встрече государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пытались выяснить, почему так упал уровень доверия между государствами и как наладить двусторонний контакт. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

"Стороны признали, что уровень доверия между нашими государствами находится на исторически низком уровне", – отметил он.

По словам Тонера, в ходе разговора Тиллерсон и Путин "обсудили историю того, почему так вышло: старались лучше понять, почему каждое из государств раздражено действиями другого в определенных сферах".

Отвечая на вопрос журналиста, шла ли речь на встрече об Украине, представитель госдепа сказал, что не ознакомлен со всеми деталями диалога.

"Я могу сказать, что украинский вопрос точно поднимался на двусторонней встрече с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет всех деталей встречи с президентом Путиным", – сказал Тонер.





Киев: Визит Тиллерсона - этап давления на Кремль В то же время он подчеркнул, что Тиллерсон очень четко озвучил свою позицию по Украине сразу после встречи в Москве.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Тиллерсон Украину обсуждали "пунктирно", а Сирию – обстоятельно.

Источник: korrespondent.net