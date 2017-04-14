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14. 04. 2017

В Германии арестован подозреваемый в подрыве автобуса Боруссии

В Германии суд одобрил ордер на арест жителя Ирака, задержанного по подозрению в теракте со взрывами у автобуса футбольного клуба Боруссия в Дортмунде, передает Reuters.

"Немецкий судья в четверг одобрил ордер на арест иракского мужчины, задержанного после нападения на автобус с игроками футбольной команды Боруссия в Дортмунде", – говорится в сообщении федеральной прокуратуры.

Отмечается, что пока нет доказательств того, что подозреваемый причастен к теракту возле автобуса Боруссии в Дортмунде, в результате которого пострадал один футболист и полицейский.

На месте взрыва в Дортмунде нашли записку

Напомним, 11 апреля рядом с автобусом футбольного клуба Боруссия произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник дортмундской команды Бартра. Автобус Боруссии направлялся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Монако.

Источник: korrespondent.net
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