Сам такой: в Сирии ответили Трампу, назвавшему Асада "животным"

В министерстве иностранных дел Сирии прокомментировали слова президента США Дональда Трампа, который назвал "животным" сирийского президента Башара Асада, сообщает РИА Новости.
"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", – сказал помощник главы МИД Сирии Айман Суссан.
Трамп: Не настаиваем на отставке Асада
Напомним, ранее Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным". "Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", – сказал американский лидер.
Источник: korrespondent.net