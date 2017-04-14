Сам такой: в Сирии ответили Трампу, назвавшему Асада "животным"

В министерстве иностранных дел Сирии прокомментировали слова президента США Дональда Трампа, который назвал "животным" сирийского президента Башара Асада, сообщает РИА Новости.





Трамп: Не настаиваем на отставке Асада "Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", – сказал помощник главы МИД Сирии Айман Суссан.

Напомним, ранее Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным". "Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", – сказал американский лидер.

Источник: korrespondent.net