В Trump Tower задержали 25 протестующих

Полиция Нью-Йорка задержала 25 протестующих против антимигрантской политики президента США Дональда Трампа, которые устроили акцию в фойе небоскреба Trump Tower, сообщает Reuters.

Демонстранты сидели перед лифтами, перекрывая доступы в здание, и скандировали: "Нет запретам, нет набегам, никаких стен!". В настоящий момент все задержанные ожидают предъявления им обвинений.

Отмечается, что в Trump Tower во время акции находились первая леди США Мелания Трамп с сыном Бэрроном. Президент США был в это время в Вашингтоне.



В Trump Tower во время предвыборной кампании находилась штаб-квартира сторонников Трампа. В течение многих лет небоскреб был основным местом жительства Трампа.



В ООН раскритиковали новый иммиграционный указ Трампа

Напомним, 6 марта Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. В соответствии с ним, въезд в США будет запрещен на 90 дней жителям шести мусульманских стран – Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев в США. В отличие от предыдущего указа, Ирак в этом списке не фигурирует.

Источник: korrespondent.net