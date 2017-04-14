Итоги 13.04: Новый удар США, отказ РФ от конкурса

Суд арестовал акции Укртелекома

Суд арестовал акции операторов связи Укртелеком и ТриМоб в связи с уголовным делом о растрате госденег экс-президентом Виктором Януковичем при приватизации Укртелекома.

"Управление ГПУ по противодействию ОПГ ведет производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93 процентов акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн", – сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

США сбросили на Афганистан "мать всех бомб"

Американские военные применили против террористов ИГ в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43/B, которую называют в США "матерью всех бомб" (Mother Of All Bombs – MOAB).

Бомбу сбросили с самолета MC-130 по позициям боевиков ИГ, которые укрываются "в тоннельных комплексах" в провинции Нангархар на востоке страны. Это первый случай использования MOAB на поле боя.

Президент США Дональд Трамп назвал бомбардировку США в Афганистане "еще одним успешным событием".

.@POTUS: "We are very, very proud of our military...We have the greatest military in the world." #Hannity pic.twitter.com/gHjbxIuHaF — Fox News (@FoxNews) 14 апреля2017 г.

Россия отказалась от трансляции Евровидения и участия в конкурсе

Российский Первый канал сообщил, что не будет транслировать Евровидение из-за ситуации с певицей Юлией Самойловой. Позднее Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

"Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", – сказала российская певица Юлия Самойлова.

Беларусь оплатила долг за российский газ

Беларусь в полном объеме погасила просроченную дебиторскую задолженность перед российским Газпромом за поставки газа в 2016-2017 годах. Выплаченная сумма составила 726,2 млн долларов.

Автомобиль Савченко сбил пожилую женщину в Киеве

На Троещине в Киеве автомобиль нардепа Надежды Савченко легко травмировал пожилую женщину. За рулем находилась не депутат, а ее сестра Вера Савченко.

Судя по видео, Вера Савченко слишком быстро сдавала задом, и пожилая женщина просто не успела среагировать на такой маневр. Женщина серьезно не пострадала, отделавшись ушибом ноги.

Депутаты уволили главу Фонда госимущества

В Верховной Раде проголосовали за увольнение Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества. "За" проголосовали 242 народных депутата. При этом Рада не стала назначать нового главу Фонда.

НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых.

"Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", – заявили в центробанке.

Источник: korrespondent.net