Задержанные в Бахчисарае крымские татары получили наказания

Семь человек, задержанных накануне российскими силовиками в аннексированном Крыму, получили по решению суда различные административные наказания. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Интерфакс-Украина.

Так, один крымский татарин должен заплатить штраф, еще один получил двое суток админареста, двое – по трое суток, еще столько же – по семь суток, один – 12 суток.

Заседание в Бахчисарайском райсуде закончились поздно вечером 13 апреля.

В свою очередь МВД Крыма сообщает на своем сайте, что в ходе обысков по месту проживания двух жителей Бахчисарая, 1995 и 1983 годов рождения, "изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, литература экстремистской направленности".

В отношении первого составлен административный протокол по ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и ст.20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) КоАП РФ.

В отношении второго админпротоколы по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Как сообщал Корреспондент.net, 13 апреля утром в Бахчисарае прошли обыски в домах крымских татар. Одного мужчину российские полицейские избили дубинками. Его отвезли в больницу.

Также сообщалось о задержании восьми человек. Их подозревали в правонарушениях экстремистского характера и проведении несанкционированного митинга.

В Крыму пропали двое татар - правозащитники

Источник: korrespondent.net