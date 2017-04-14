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14. 04. 2017

Карл Винсон уже на расстоянии авиаудара по КНДР

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Карл Винсон подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет, передает Интерфакс.

Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической компании Стратфор, авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР.

Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца Карл Винсон входят ракетный крейсер Лейк Чемплейн и два эсминца – Майкл Мерфи и Уэйн Мейер. Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Томагавк.

Как сообщал Корреспондент.net, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Такую информацию передал телеканал NBCсо ссылкой на источники в американской разведке.

Напомним, ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию".

Источник: korrespondent.net
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