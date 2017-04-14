Школьница из Украины победила на Европейской олимпиаде по математике

Ученица харьковской гимназии №45 Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике в Цюрихе. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.

Украинка разделила первое место с представительницей команды-гостя – Ци Ци из США. Обе девочки набрали по 42 балла.Они опередили остальных обладательниц золотых медалей конкурса из Великобритании, Сербии, Венгрии, Франции, Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии, Казахстана и России.

В рейтинге среди государств Украина заняла второе место, уступив США, но опередив на один балл Россию.

Еще одна харьковская школьница, ученица физико-математического лицея №27 Алина Гарбузова набрала 37 баллов и вошла в первую семерку рейтинга.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе 2017 года украинская ученая Марина Вязовская удостоилась "Премии Салемо 2016" за открытие мирового уровня в области математики.

Украинка вошла в число лучших учителей мира

Источник: korrespondent.net