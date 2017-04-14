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14. 04. 2017

Украина оказалась среди самых опасных стран в мире

Украина заняла 127-е место в рейтинге самых безопасных стран, который был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По данным исследования, хуже ситация с безопасностью только в Гондурасе, Кении, Египте, Венесуэле, Нигерии, Пакистане, Сальвадоре, Йемене и Колумбии.

Самой безопасной страной в мире названа Финляндия. Также  перой десятке оказались Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар. Россия расположилась на 109-м месте. Всего в рейтинге 136 позиций.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как уровень преступности, террористической угрозы и наличие вооруженных конфликтов.

Как сообщал Корреспондент.net, осенью 2016 года компания International SOS и Control Risks опубликовала рейтинг наиболее опасных стран для туристов.Тогда Украина попала в группу государств со средним уровне угрозы. В одном ряду с ней стояли Россия, Казахстан, Беларусь, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия.

Украина рухнула в рейтинге развития ООН

Источник: korrespondent.net
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